Premio in ricordo di Davide Fanciullacci ‘l’oste gentile’ del ristorante Donatello

Bologna, 28 ottobre 2025 - Continuità imprenditoriale e ricambio generazione. Con questi obiettivi nasce il premio dedicato a Davide Fanciullacci, ‘oste gentile’ del ristorante Donatello, stroncato da un malore a 53 anni, lo scorso agosto. L'iniziativa è ideata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna insieme alla famiglia Fanciullacci per ricordare un imprenditore cortese, amato e simbolo della città. Il riconoscimento è rivolto alle aziende che sanno rinnovarsi nel segno della tradizione, della passione per il lavoro, garantendo la continuità generazionale e promuovendo i valori di continuità, responsabilità e visione che da sempre contraddistinguono la migliore imprenditoria bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

