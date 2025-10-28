Premio Caligari 2025 | annunciati i 6 finalisti Proiezioni a Milano dall’1 al 5 dicembre premio speciale a Pupi Avati

Ideato nel 2016 da Gianni Canova e Giorgio Gosetti (che oggi lo dirige con Giulio Sangiorgio ) e organizzato dal Noir in Festival in collaborazione con Università IULM e Cinecittà News, il Premio Caligari mette in vetrina sei titoli italiani di genere usciti in sala tra novembre 2024 e ottobre 2025. Nel suo albo d’oro compaiono autori ormai affermati come Alessandro Rak, Claudio Giovannesi, Renato De Maria, i Fratelli D’Innocenzo, Paolo Strippoli, Francesco Costabile, Andrea Di Stefano, Brando De Sica: un percorso che ha reso il riconoscimento un riferimento per la produzione mysterynoir italiana, sostenuto in modo speciale da Cinecittà News. 🔗 Leggi su Cinefilos.it