Premio Caligari 2025 | annunciati i 6 finalisti Proiezioni a Milano dall’1 al 5 dicembre premio speciale a Pupi Avati
Ideato nel 2016 da Gianni Canova e Giorgio Gosetti (che oggi lo dirige con Giulio Sangiorgio ) e organizzato dal Noir in Festival in collaborazione con Università IULM e Cinecittà News, il Premio Caligari mette in vetrina sei titoli italiani di genere usciti in sala tra novembre 2024 e ottobre 2025. Nel suo albo d’oro compaiono autori ormai affermati come Alessandro Rak, Claudio Giovannesi, Renato De Maria, i Fratelli D’Innocenzo, Paolo Strippoli, Francesco Costabile, Andrea Di Stefano, Brando De Sica: un percorso che ha reso il riconoscimento un riferimento per la produzione mysterynoir italiana, sostenuto in modo speciale da Cinecittà News. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In occasione del 10° anniversario dell’uscita al cinema, torna in sala come evento speciale , terzo e ultimo lungometraggio del regista Claudio Caligari con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’Amico e Roberta Maria Mattei. - facebook.com Vai su Facebook
Noir in Festival 2025: annunciati i sei film finalisti del Premio Claudio Caligari - Sono stati resi noti i titoli dei film in lizza per il Premio Claudio Caligari 2025, riconoscimento assegnato dal Noir in Festival al miglior noir della stagione appena trascorsa. comingsoon.it scrive
Premio Caligari 2025: annunciati i 6 finalisti. Proiezioni a Milano dall’1 al 5 dicembre, premio speciale a Pupi Avati - Premio Caligari 2025: sei finalisti in proiezione alla IULM di Milano (1–5/12). Da cinefilos.it