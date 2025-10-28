Premier League | City ko l' Arsenal allunga a +4 Bournemouth secondo a sorpresa
Londra (Gran Bretagna) 27 ottobre 2025 - L' Arsenal tra le big sembra l'unica ad aver trovato costanza di risultati e prova a scappare in classifica. La sauadra di Mikel Arteta festeggia la quarta vittoria consecutiva e sale a +4 in graduatoria. Alle sue spalle viene battuto il Manchester City, mentre anche il Liverpool incassa la sconfitta numero 4 di fila di questa Premier League. Le sorprese sono Bournemouth e Sunderland, rispettivamente seconda e terza a parimerito. Dietro invece continua la crisi nera del Nottingham Forest: dopo aveer vinto in Europa League, perde il suo debutto in Premier Sean Dyche sulla panchina dei Tricky Trees. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
