Premier giapponese Sanae Takaichi a Trump | Insieme realizzeremo nuova età dell' oro SOTT – Il video

Open.online | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 "Insieme realizzeremo una nuova età dell’oro delle relazioni nippo-americane, le migliori al mondo. Lei ha lavorato a lungo per la pace in Medio Oriente e per la risoluzione della crisi tra Thailandia e Cambogia, due risultati storici senza precedenti", lo ha detto la premier giapponese Sanae Takaichi durante il suo incontro con Trump a Tokyo. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

premier giapponese sanae takaichiPremier giapponese Sanae Takaichi a Trump: Insieme realizzeremo nuova età dell'oro SOTT - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Lo riporta la7.it

premier giapponese sanae takaichiPremier giapponese Sanae Takaichi a Trump: Insieme realizzeremo nuova età dell'oro SOTT – Il video - (Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 "Insieme realizzeremo una nuova età dell’oro delle relazioni nippo- Come scrive open.online

premier giapponese sanae takaichiTrump a Takaichi: essere prima donna premier del Giappone è un grande traguardo - Donald Trump ha detto a Sanae Takaichi che sarà "uno dei più grandi" primi ministri del Giappone. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Premier Giapponese Sanae Takaichi