Premier giapponese Sanae Takaichi a Trump | Insieme realizzeremo nuova età dell' oro SOTT – Il video

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 "Insieme realizzeremo una nuova età dell’oro delle relazioni nippo-americane, le migliori al mondo. Lei ha lavorato a lungo per la pace in Medio Oriente e per la risoluzione della crisi tra Thailandia e Cambogia, due risultati storici senza precedenti", lo ha detto la premier giapponese Sanae Takaichi durante il suo incontro con Trump a Tokyo. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Durante la visita a Tokyo, Donald Trump elogia la premier giapponese Sanae Takaichi e firma un accordo strategico sulle terre rare, irritando la Cina e ridefinendo gli equilibri geopolitici in Asia

Massima sintonia tra il Presidente Usa e la premier giapponese Takaichi, che parla di "nuova età dell'oro". La premier nipponica "lui uomo di pace" e lo nomina per il Nobel. Siglato l'accordo sulle terre rare. Toyota investirà

Trump a Takaichi: essere prima donna premier del Giappone è un grande traguardo - Donald Trump ha detto a Sanae Takaichi che sarà "uno dei più grandi" primi ministri del Giappone.