Premier Giappone dona a Trump 250 ciliegi e fuochi d' artificio per anniversario fondazione Usa – Il video

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 "In onore delle celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione degli Usa per festeggiare magnificamente, doneremo 250 ciliegi a Washington, Dc, oltre che fuochi d'artificio provenienti dalla prefettura di Akita il 4 luglio del prossimo anno a Washington", lo ha annunciato la premier giapponese Sanae Takaichi a Trump durante il loro incontro a Tokyo. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

