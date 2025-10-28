Preghiera della sera 28 Ottobre 2025 | Voglio lodare il Tuo Nome
“Voglio lodare il tuo nome”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato sera, alle ore 20.00, abbiamo vissuto la Veglia di preghiera per la pace nel mondo. “Beati gli operatori di pace”. Un grazie di cuore a tutti, ai gruppi e alle religiose per la loro partecipazione e animazione. Un grazie speciale ai ragazzi scout e alla pastor - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera #13ottobre la preghiera della Comunità di Sant'Egidio a S.Maria in Trastevere è dedicata al ricordo di Gugliemo Tuccimei amico storico dei senza dimora a Roma, ucciso da un'auto venerdì mentre si recava alla mensa per servire i poveri h.20 live - X Vai su X
Preghiera della sera 27 Ottobre 2025: “Manda la Tua Luce” - Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Come scrive lalucedimaria.it