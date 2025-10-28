Predator | Badlands prime reazioni positive ma il poco gore rischia di deludere i fan

Movieplayer.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lodi al regista Dan Trachtenberg e alla direzione impressa al franchise dal suo marchio anche se il rating PG-1 ha anticipato un film meno violento e gore. Predator: Badlands arriverà nei cinema italiani solo il 6 novembre, ma le prime reazioni dopo la premiere mondiale che si è tenuta ieri a Londra ci forniscono i primi dettagli sulla qualità del nuovo capitolo del franchise prodotto da Disney20th Century Studios. Prime reazioni per altro molto positive, che lodano la direzione impressa al franchise dal regista Dan Trachtenberg, già autore di Prey e Predator: Killer of Killers anche se c'è chi mette in guardia contro lo scarso gore che potrebbe far storcere il naso ai fan più appassionati di horror. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

predator badlands prime reazioni positive ma il poco gore rischia di160deludere160i160fan

© Movieplayer.it - Predator: Badlands, prime reazioni positive, ma il poco gore "rischia di deludere i fan"

Approfondisci con queste news

predator badlands prime reazioniPredator: Badlands, prime reazioni positive, ma il poco gore "rischia di deludere i fan" - Lodi al regista Dan Trachtenberg e alla direzione impressa al franchise dal suo marchio anche se il rating PG- Da movieplayer.it

Predator: Badlands, uno spoiler fondamentale sul personaggio di Elle Fanning svelato nel poster - Un nuovo poster di Predator: Badlands avvistato per le strade di San Diego in vista del Comic- Riporta movieplayer.it

Predator: Badlands, il trailer ufficiale del nuovo capitolo diretto da Dan Trachtenberg - È online il trailer ufficiale di Predator: Badlands, nuovo capitolo del franchise diretto da Dan Trachtenberg, in arrivo al cinema il 6 novembre. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Predator Badlands Prime Reazioni