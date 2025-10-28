Lodi al regista Dan Trachtenberg e alla direzione impressa al franchise dal suo marchio anche se il rating PG-1 ha anticipato un film meno violento e gore. Predator: Badlands arriverà nei cinema italiani solo il 6 novembre, ma le prime reazioni dopo la premiere mondiale che si è tenuta ieri a Londra ci forniscono i primi dettagli sulla qualità del nuovo capitolo del franchise prodotto da Disney20th Century Studios. Prime reazioni per altro molto positive, che lodano la direzione impressa al franchise dal regista Dan Trachtenberg, già autore di Prey e Predator: Killer of Killers anche se c'è chi mette in guardia contro lo scarso gore che potrebbe far storcere il naso ai fan più appassionati di horror. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Predator: Badlands, prime reazioni positive, ma il poco gore "rischia di deludere i fan"