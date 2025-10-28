Precipita con l' auto nella scarpata mentre va al lavoro

Una donna di 49 anni residente a Rometta (in provincia di Messina) è morta questa mattina, martedì 28 ottobre, in un tragico incidente avvenuto in via Pirandello, lungo il tratto che da Pace del Mela centro (piccolo comune nel Messinese) conduce alla statale 113. La vittima è Mariarosa Cavò. Era. 🔗 Leggi su Today.it

