Prato | ragazzino di 16 anni picchiato davanti alla scuola

Sul posto sono intervenute la polizia e un'ambulanza. Il 16enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Stefano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: ragazzino di 16 anni picchiato davanti alla scuola

