Prato, 28 ottobre 2025 – Sulle pareti esterne dell’edificio, alle immagini stilizzate di atleti intenti a praticare il basket e la ginnastica, fanno da contraltare murales di dubbio gusto artistico (realizzati con la bomboletta spray) e la scritta “Chinatown”. Se nel primo caso si tratta di decorazioni previste dal progetto, è chiaro che nel secondo si tratti invece dell’opera di vandali che si sono introdotti furtivamente all’interno del cantiere e hanno pensato bene di sfruttare l’assenza di operai al lavoro. Già questo la dice lunga sullo stato d’avanzamento delle opere relative al nuovo palazzetto dello sport di via Dossetti, che dovrà essere la nuova “casa” del basket, della pallavolo e della ginnastica pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, quanti ritardi per il nuovo palazzetto dello sport: pronto solo a fine ’26. E i vandali lo danneggiano