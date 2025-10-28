Prato operai licenziati de L' Alba Sudd Cobas contro Patrizia Pepe e Canadian | I committenti si presentino al tavolo istituzionale

Un nuovo presidio sotto la sede della Provincia di Prato, per sollecitare una nuova convocazione del “tavolo” in merito alla vertenza degli operai della stireria L'Alba di Montemurlo. E per chiedere che la Provincia solleciti la partecipazione al prossimo incontro anche di quei committenti della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

PRATO Circa 30 persone hanno manifestato stamane sotto la sede della #ProvinciadiPrato: una protesta degli operai della #AlbaSrl, che da luglio – dopo l’aggressione subita dai manifestanti di fronte alla ditta alle porte di Montemurlo – sono senza stipendio. - facebook.com Vai su Facebook

La mossa di Texprint: licenziati 12 operai "Condotte criminose" - "Invece di venire in tribunale, dopo aver chiesto un ricorso di urgenza al giudice del lavoro, Texprint ha annullato il ricorso e licenziato i lavoratori che da quasi due mesi e mezzo stanno ... Secondo lanazione.it

Prato, aggressione a calci e pugni a operai in sciopero. VIDEO - Questo quanto successo nel corso del presidio sindacale organizzato da alcuni giorni davanti ai cancelli dell’azienda “L’Alba”, in via delle Lame, al confine ... Si legge su tg24.sky.it

Prato, calci e pugni contro operai in sciopero “A picchiarli è stata la titolare della fabbrica” - Ennesima aggressione a un presidio sindacale nel distretto tessile di Prato, ancora una volta le vittime sono operai pakistani del sindacato Sudd Cobas. Riporta ilfattoquotidiano.it