Prato, 27 ottobre 2025 - Da farmacista a presidente di Confindustria Toscana Nord per cercare le terapie più giuste che consentano di affrontare il difficile guado di fronte al quale si trova l’economia locale. È questo l’impegno dell’imprenditrice Fabia Romagnoli, dal giugno scorso presidente di Confindustria Toscana Nord, che sabato si è raccontata nel corso dell’incontro promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti. “Il progetto A colazione con. è nato con l’obiettivo di valorizzare donne e giovani la cui vicenda umana e professionale merita di essere condivisa perché costituisce un modello per tutti”, ha ricordato Paola Santoni, presidente del Comitato, aprendo l’incontro che è stato guidato dalla commercialista Elisabetta Cherubini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato. Fabia Romagnoli, da farmacista a guida di Confindustria Toscana Nord