Povertà in regione solo il 43% dei percorsi va a buon fine | italiani sempre meno tutelati
“Il Piano regionale contro la povertà si presenta come un documento ambizioso, ma i numeri raccontano tutt’altra storia. In Emilia-Romagna, solo il 43% dei percettori dell’Assegno di Inclusione arriva a concludere il percorso con un patto per la formazione e il lavoro, contro una media nazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
