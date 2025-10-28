Povertà in regione solo il 43% dei percorsi va a buon fine | italiani sempre meno tutelati

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Piano regionale contro la povertà si presenta come un documento ambizioso, ma i numeri raccontano tutt’altra storia. In Emilia-Romagna, solo il 43% dei percettori dell’Assegno di Inclusione arriva a concludere il percorso con un patto per la formazione e il lavoro, contro una media nazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Povert224 Regione 43 Percorsi