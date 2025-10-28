Potere e profitto | Il libro americano di Meloni di A Venzon
Se si venisse a sapere che Giorgia Meloni ha pubblicato un libro in Russia, con il supporto di Vladimir Putin e la prefazione di suo figlio, il Paese esploderebbe di indignazione. Editoriali, interrogazioni, appelli alle dimissioni: tutti griderebbero allo scandalo per l’influenza indebita di una potenza straniera. Ma siccome il libro è uscito negli Stati Uniti – una biografia politica pensata per il pubblico conservatore americano, promossa con il sostegno di Donald Trump e la prefazione di suo figlio, Donald Trump Jr., oggi vicino all’attuale presidente – tutto tace. Nessuno si chiede se sia normale che una premier in carica intraprenda un’operazione commerciale potenzialmente milionaria in un Paese alleato, intrecciando politica, business e diplomazia personale. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cosa aspetti a leggere la storia di Erika e Tom. Qui l'intera recensione di Chiara ? Una storia delicata, intima, profonda, narrata come le fiabe di una volta, ma con i mostri che popolano adesso il nostro mondo: corruzione, brama di potere, arrivismo a tutti i co - facebook.com Vai su Facebook