Posteggia l' auto a San Leone e dopo una notte la ritrova con le ruote tagliate | avvertimento per 44enne?

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lascia l'auto, una Ford Fiesta, posteggiata nei pressi della villetta Sandro Pertini di San Leone e al momento di riprenderla la ritrova con due pneumatici tagliati. A subire il danneggiamento, che ha tutte le caratteristiche dell'avvertimento, un palermitano di 44 anni che si trovava in città. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

