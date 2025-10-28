Poste vanno avanti le nozze con Tim
Dalle lettere ai pacchi, dalle telecomunicazioni all'energia. Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa con molte novità che riguardano il presente: in primis, l'ad Matteo Del Fante ha chiarito che sono stati fatti i «primi passi avanti» nel progetto di integrazione tra Poste Italiane e Tim, ma Poste non prevede alcun ingresso nel cda della società di tlc, dove si è liberato un posto dopo le dimissioni della consigliera indipendente Domitilla Benigni. Del Fante (che si è detto disponibile a un quarto mandato) ha confermato che la collaborazione tra i due gruppi è già operativa: «Abbiamo fatto i primi passi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
