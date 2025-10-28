Poste ritardi da incubo | Bollette scadute e lettere ammucchiate Poi le file agli sportelli
Posta che non arriva, o arriva con settimane di ritardo, comprese bollette e referti medici. Corrispondenza lasciata a mucchi sopra le cassette dei condomini, uffici postali con lunghe code e un solo sportello aperto. Queste le segnalazioni più frequenti in arrivo da più zone della città, dal mare e dal forese, a mostrare disservizi e disagi che, molti, assicurano essersi intensificati a giugno. Tra le aree con il maggior numero di segnalazioni, c’è quella di via Agnello, via D’Azeglio e strade limitrofe. "Le bollette – raccontano alcuni – arrivano già scadute, la posta ha ritardi anche di un mese e mezzo, due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
