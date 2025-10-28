Poste le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3
Arezzo, 28 ottobre 2025 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3. Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 47 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a contilibretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI LATINA DA MERCOLEDÌ 1°OTTOBRE SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE È possibile ritirare la pensione negli 87uffici postali e nei 76 ATM Postamat della provincia Roma, 29 settembre 2025 - Poste It - facebook.com Vai su Facebook
#Francobollo dedicato a Borlenghi impianti, nel bicentenario. La vignetta raffigura un’illustrazione d’epoca di una caldaia in ghisa Borlenghi installata in un contesto casalingo. @ipzs @mimit_gov Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: https://filatelia.poste.i - X Vai su X
Poste, le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3 - Arezzo, 28 ottobre 2025 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3. lanazione.it scrive
Pensioni, il ritiro alle Poste da lunedì 3 novembre - Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi ... Come scrive padovaoggi.it
Poste Italiane, da lunedì 3 novembre in pagamento le pensioni del mese - Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privil ... quibrescia.it scrive