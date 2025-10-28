Poste Italiane | pagamento delle pensioni dal 3 novembre l' avviso

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane fa sapere che in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3. Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

poste italiane pagamento pensioniPoste, le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3 - Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3 ... Riporta lanazione.it

poste italiane pagamento pensioniCode, chiacchiere e contanti: torna lo spettacolo delle pensioni firmato Poste Italiane! - Poste Italiane comunica che da lunedì 3 novembre saranno in pagamento le pensioni del mese di novembre in tutti i 329 uffici postali del Friuli Venezia Giulia, inclusi quelli di Pordenone, Udine, Gori ... Scrive triestecafe.it

POSTE ITALIANE: DA LUNEDI’ 3 NOVEMBRE SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE - com) Milano, 28 ottobre 2025 – Poste Italiane comunica che in tutti gli uffici postali della provincia le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3. Da mi-lorenteggio.com

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Pagamento Pensioni