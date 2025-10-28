Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa
MILANO – , avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (IPO) d’Europa. Un decennio straordinario durante il quale l’azienda ha compiuto un percorso di profonda trasformazione e diversificazione del business, finalizzato a creare valore per gli azionisti e a consolidare il ruolo di Poste Italiane come azienda di sistema. L’anniversario è stato celebrato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana. All’incontro, ospitato dall’Amministratore Delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa, hanno partecipato il Sottosegretario all’Economia, Federico Freni; la Presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere; l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante; il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
