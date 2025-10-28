Poste Italiane da lunedì 3 novembre ad Avellino e provincia il pagamento delle pensioni
Poste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3.Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
