Portofino Di Vino | torna nella piazzetta la degustazione benefica di vini e specialità gastronomiche

Genovatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 1° novembre, dalle 11 alle 17, torna a Portofino l’appuntamento con “Portofino Di Vino”, la degustazione a scopo benefico che celebra l’eccellenza dei vini italiani e delle specialità gastronomiche.Un’occasione per scoprire etichette prestigiose, incontrare i produttori e vivere la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

