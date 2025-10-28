Porto vecchio come non l' avete mai visto | il trekking alla scoperta dei suoi lati nascosti
In concomitanza con il Kaiserfest, ritorna sabato 1° novembre alle ore 10 la passeggiata alla scoperta della storia e dei luoghi del Porto vecchio di Trieste, promossa dall'agenzia Mittelnet. Porto commerciale di transito, il vecchio scalo racchiude la storia della città. E dall'arrivo del primo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Argomenti simili trattati di recente
Una Luce sempre Accesa Teatri del suono / Aperture. Festival di musica e culture contemporanee. Ensemble for New Music Tallinn / Trio ASK Sala Luttazzi del Magazzino 26, Porto Vecchio - Porto Vivo Sabato 25 ottobre 20252025 - ore 20:30 In - facebook.com Vai su Facebook
#Corsica ... Hotel Shegara a Porto Vecchio Chiedi info in Agenzia ... e il traghetto è scontato! Ricorda anche che tutte le nostre prenotazioni includono l'assicurazione contro l'annullamento. Prenota sicuro, prenota in agenzia ... prenota con #Napoleon - X Vai su X