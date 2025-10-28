Porto vecchio come non l' avete mai visto | il trekking alla scoperta dei suoi lati nascosti

Triesteprima.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In concomitanza con il Kaiserfest, ritorna sabato 1° novembre alle ore 10 la passeggiata alla scoperta della storia e dei luoghi del Porto vecchio di Trieste, promossa dall'agenzia Mittelnet. Porto commerciale di transito, il vecchio scalo racchiude la storia della città. E dall'arrivo del primo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

