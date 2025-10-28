Porto Empedocle al via le operazioni preliminari per la quarta campata del viadotto Re

Prendono il via questa sera le operazioni preliminari al sollevamento della quarta campata del viadotto Re, che si trova al di sopra della strada statale 115 ter nel territorio di Porto Empedocle.Il sollevamento vero e proprio della campata è previsto per la serata di giovedì 30 ottobre. Durante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

