Portiere dell’Inter investe e uccide anziano in carrozzina

Josep Martínez stava andando ad Appiano quando ha travolto per cause da chiarire il disabile: è indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Portiere dell’Inter investe e uccide anziano in carrozzina

Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, è indagato per omicidio stradale dopo aver investito un anziano in carrozzina, che ha perso la vita sul colpo. Le dinamiche dell’impatto sono ancora al vaglio degli inquirenti. - facebook.com Vai su Facebook

Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo la Provinciale 32, a Fenegrò, nel Comasco, a poca distanza del centro di allenamento dei nerazzurri, ad Appiano - X Vai su X

Josep Martinez, cosa rischia? Investe e uccide un anziano, ecco cosa può succedere al portiere dell'Inter - Quella che doveva essere una normale routine di arrivo al centro sportivo dell'Inter, Appiano Gentile, si è trasformata ... Lo riporta ilmessaggero.it

Martinez, portiere dell'Inter ed ex Genoa, investe e uccide anziano in carrozzina - Classe 1998, ha giocato nel Genoa dal 2022 al 2024 ed è stato il portiere titolare nella stagione della promozione dalla Serie B ... Riporta ilsecoloxix.it

Il secondo portiere dell'Inter Martinez investe e uccide anziano in carrozzina - Secondo una prima ricostruzione la persona avrebbe avuto un malore e sarebbe finita in strada. Segnala msn.com