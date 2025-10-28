Portiere dell’Inter investe e uccide anziano in carrozzina

Laverita.info | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Josep Martínez stava andando ad Appiano quando ha travolto per cause da chiarire il disabile: è indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Laverita.info

portiere dell8217inter investe e uccide anziano in carrozzina

© Laverita.info - Portiere dell’Inter investe e uccide anziano in carrozzina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

portiere dell8217inter investe uccideJosep Martinez, cosa rischia? Investe e uccide un anziano, ecco cosa può succedere al portiere dell'Inter - Quella che doveva essere una normale routine di arrivo al centro sportivo dell'Inter, Appiano Gentile, si è trasformata ... Lo riporta ilmessaggero.it

portiere dell8217inter investe uccideMartinez, portiere dell'Inter ed ex Genoa, investe e uccide anziano in carrozzina - Classe 1998, ha giocato nel Genoa dal 2022 al 2024 ed è stato il portiere titolare nella stagione della promozione dalla Serie B ... Riporta ilsecoloxix.it

portiere dell8217inter investe uccideIl secondo portiere dell'Inter Martinez investe e uccide anziano in carrozzina - Secondo una prima ricostruzione la persona avrebbe avuto un malore e sarebbe finita in strada. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Portiere Dell8217inter Investe Uccide