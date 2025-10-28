Portafoglio rubato dal carrello due denunciate

Hanno 50 e 27 anni le due donne originarie della Bulgaria, denunciate dai carabinieri della Stazione di Conselice per furto aggravato in concorso ai danni di una 81enne. L’episodio risale a un paio di mesi fa quando una pensionata del posto si era recata in un supermercato del paese. Dopo aver scelto vari prodotti, riponendoli nel carrello della spesa, si è recata alla cassa, ma nel momento di effettuare il pagamento si è accorta che dalla sua borsa, che aveva collocato nel carrello, era sparito il portafoglio che, oltre a banconote, conteneva diversi suoi documenti personali. A quel punto l’81enne si è immediatamente recata nella caserma della locale Stazione dell’Arma, sporgendo denuncia contro ignoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Portafoglio rubato dal carrello, due denunciate

