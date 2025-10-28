Porta Santo Spirito lancia il bando per la nuova Bandiera del Centenario

In occasione del Centenario dalla fondazione, il Quartiere di Porta Santo Spirito ha indetto un bando per la realizzazione della nuova Bandiera ufficiale, simbolo celebrativo di cento anni di storia gialloblù. Il concorso è aperto a tutti — cittadini italiani e stranieri, maggiorenni e minorenni (con liberatoria scaricabile su www.portasantospirito.org) — e prevede la creazione di un bozzetto che rappresenti un emblema storico del Quartiere, utilizzando i colori sociali giallo (#FFD600) e blu (#093A89). I progetti potranno essere consegnati in forma cartacea o digitale entro le ore 19:00 del 4 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Porta Santo Spirito lancia il bando per la nuova Bandiera del Centenario

