Porta la figlia disabile a Gardaland ma non la fanno salire sulla giostra | Discriminata dopo 40 minuti di fila
Simona Mafrici ha raccontato a Fanpage.it di aver assistito a un episodio di discriminazione nei confronti della figlia disabile durante una gita a Gardaland. "Avevamo il biglietto e la documentazione del caso, ma il braccialetto per l'ingresso prioritario si era rotto e non ci hanno permesso di salire sulla giostra dopo 40 minuti di fila". La replica del Parco: "Il braccialetto ci permette di erogare il servizio di accesso prioritario. La procedura indica che va indossato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
