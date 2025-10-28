Porta la bici a riparare ma era il bottino di un furto

Aveva portato l’e-bike (dal valore di quasi 4mila euro) in negozio per farla riparare; nulla di strano, se non fosse che quella due ruote era il bottino di un furto. Succede nell’Alto Garda trentino, dove sono dovuti intervenire i carabinieri di Dro che, al termine della vicenda, hanno denunciato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it