Porta la bici a riparare ma era il bottino di un furto
Aveva portato l’e-bike (dal valore di quasi 4mila euro) in negozio per farla riparare; nulla di strano, se non fosse che quella due ruote era il bottino di un furto. Succede nell’Alto Garda trentino, dove sono dovuti intervenire i carabinieri di Dro che, al termine della vicenda, hanno denunciato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
