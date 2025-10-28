Porrettana lavori alla rete idrica | stop al traffico

Hera, dalle 22 di ieri chiusa la Strada Statale 64 Porrettana all’altezza di Malalbergo per lavori alla rete idrica. Per effettuare la manutenzione in sicurezza, è necessaria una chiusura stradale di circa 3 chilometri per una durata prevista di 4 giorni. Deviazioni concordate con Anas, possibili cali di pressione. Le squadre di Hera devono intervenire su una importante condotta idrica in prossimità del chilometro 117 della strada statale 64 Porrettana, nel territorio di Altedo, frazione di Malalbergo. I lavori di manutenzione sono iniziati alle 22 di ieri. Per effettuare i lavori in condizioni di sicurezza, è necessario chiudere alla viabilità un tratto della Porrettana di circa 3 chilometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porrettana, lavori alla rete idrica: stop al traffico

Altri contenuti sullo stesso argomento

Praticamente in tempo reale, qualche foto del passaggio a livello i cui lavori si stanno ultimando per la prossima riapertura, nell'ambito dei lavori per la nuova Porrettana. Dal sito del comune di #casalecchio: Venerdì 24 ottobre, al termine della giornata lavorati - facebook.com Vai su Facebook

Porrettana chiusa a Malalbergo e Vergato: date, orari e percorsi alternativi - Bologna, 27 ottobre 2025 – Le squadre di Hera devono intervenire su una importante condotta idrica in prossimità del chilometro 117 della strada statale 64 Porrettana, nel territorio di Altedo, ... Riporta msn.com

Dalle 22 di lunedì 27 ottobre chiusa la Strada Statale 64 Porrettana all’altezza di Malalbergo - Le squadre di Hera devono intervenire su una importante condotta idrica in prossimità del chilometro 117 della strada statale 64 Porrettana, nel territorio di Altedo, frazione di Malalbergo (Bologna). Scrive sassuolo2000.it

Lavori nella rete idrica, ecco quando il servizio sarà sospeso e poi ripristinato in 6 Comuni - Con l’avvio dei lavori per la sistemazione della nuova condotta in acciaio da legare all’acquedotto, come comunicato ieri da Siciliacque, saranno sei i Comuni che dal 23 gennaio resteranno a secco ma ... Secondo vivienna.it