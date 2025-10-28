Pontina mattinata difficile per i pendolari | chilometri di coda in direzione sud per un' auto in panne

Lunghe code e disagi per chi si trova sulla Pontina questa mattina, martedì 28 ottobre. La circolazione è rimasta quasi paralizzata in direzione sud a causa di un'auto in panne all'altezza di Castel di Decima. Sul posto è intervenuto un mezzo di soccorso stradale per liberare la carreggiata. Gli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it