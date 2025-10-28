Ponte sullo Stretto di Messina all’ultima curva | c’è la Corte dei Conti Oltre 8mila candidati per i cantieri
Roma – Ancora una giornata decisiva per il Ponte sullo Stretto. Mercoledì 29 ottobre si riunisce la Sezione Centrale della Corte dei Conti che dovrà decidere, collegialmente, se far cadere o meno l’ultimo ostacolo prima del via libera definitivo al progetto. Nel frattempo, a Webuild, il colosso delle costruzioni e general contractor dell’opera, continuano ad arrivare candidature, soprattutto di giovani, per le prime assunzioni. E sono state aperte anche le selezioni per formare la squadra di tecnici, ingegneri e operai che dovranno lavorare al Ponte. Un segnale di ottimismo condiviso anche dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ieri ha incontrato il leader ungherese Viktor Orbán e, di fronte al plastico del Ponte che campeggia nell’ingresso del ministero, lo ha invitato all’avvio dei cantieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
