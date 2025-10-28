Ponte di Ognissanti a Napoli in arrivo 550 mila turisti | il triplo dell’anno scorso

“Abbiamo previsto per il ponte di Ognissanti 550mila presenza turistiche, numeri fortissimi che ci fanno più che triplicare rispetto all’anno scorso e che indicano come Napoli sia una grandissima capitale internazionale del turismo”. Lo ha detto l’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, a margine della presentazione, nella cappella del tesoro di San Gennaro, della quarta edizione del Napoli musica sacra festival. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it