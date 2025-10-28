Ponte di Ognissanti 2025 | le top 30 destinazioni degli italiani

Roma, 28 ottobre 2025 – Il Ponte dei Santi è una delle occasioni più gettonate per staccare dalla routine quotidiana e visitare nuovi o vecchi posti per un fine settimana lungo: ma quali sono le località più gettonate? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ognissanti 2025, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone, il numero di notti in media nonché il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione. Il budget? Quest’anno varia dai 92 euro di Trapani fino ai 481 di Positano! Roma guida la classifica delle destinazioni più cercate per il Ponte di Ognissanti 2025, con un prezzo medio di 203€ a notte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ponte di Ognissanti, Toscana tra le mete più gettonate - facebook.com Vai su Facebook

Holidu: Ponte di Ognissanti, la classifica delle top 30 destinazioni degli italiani - Holidu: Ponte di Ognissanti, la classifica delle top 30 destinazioni degli italiani - Si legge su newsfood.com

Meteo Ponte Ognissanti rovinato: in arrivo una raffica di perturbazioni - Le previsioni meteo per il Ponte di Ognissanti ci svelano che proprio in quel weekend ci sarà l'inizio di un'intensa fase perturbata. Segnala viagginews.com

Ponte di Ognissanti 2025: ci sono Salerno e la Costiera Amalfitana tra le mete più ambite - Il Ponte di Ognissanti si conferma un’occasione imperdibile per un "break" dalla quotidianità, e quest'anno la provincia di Salerno si posiziona in modo ... Come scrive infocilento.it