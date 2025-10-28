Ponte di Messina Webuild | oltre 7.500 candidature in 3 giorni

Continua a crescere l'interesse attorno al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. A 72 ore dall'annuncio dell'apertura delle selezioni, a quanto si apprende sono già oltre 7.500 le candidature ricevute da Webuild per le prime assunzioni legate alla realizzazione dell'opera. Un segnale concreto dell'attenzione che il progetto sta generando a livello nazionale. La raccolta delle candidature, si legge in una nota, riguarda profili tecnici, operai e personale di staff destinati a Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della costruzione del ponte. L'iniziativa si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione delle competenze e occupazione qualificata, con l'obiettivo di formare una squadra pronta ad affrontare una delle sfide infrastrutturali più ambiziose del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

