Pompieropoli 2025 a Cannavò | l’emozione di tanti bambini di diventare piccoli vigili del fuoco

Una splendida giornata di festa, partecipazione ed entusiasmo ha animato sabato scorso il centro ricreativo Cric San Nicola a Cannavò, dove si è svolta con grande successo la seconda edizione di Pompieropoli 2025. L’iniziativa ha coinvolto tantissimi bambini, che per un pomeriggio hanno potuto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo il grande successo della prima edizione, Pompieropoli torna a Cannavò con un nuovo e attesissimo appuntamento che unisce divertimento, formazione e comunità. Un pomeriggio pensato per i più piccoli, ma capace di coinvolgere tutta la famiglia. Sab - facebook.com Vai su Facebook

“Pompieropoli“ dalle 10 alle 18 per i bambini - Oggi dalle 10 alle 18 piazza del Giglio ospiterà “Pompieropoli 2025” con Befana e Motoraduno solidale organizzato dai Vigili del Fuoco. Come scrive lanazione.it

Piccoli vigili del fuoco crescono. Pompieropoli in piazza del Giglio. Divertirsi imparando la sicurezza - Una bella giornata di festa ieri dalle 10 alle 18 in piazza del Giglio che ha ospitato “Pompieropoli 2025” evento organizzato dai Vigili del Fuoco, con Befana e Motoraduno solidale che ha coinvolto ... Segnala lanazione.it

«Pompieropoli», un gioco da vigili - Domani dalle 10 alle 18 nella cornice di Piazza Giulio Cesare MM1 Buonarroti, la seconda edizione di «Children's Day», sodalizio tra Unicef e Vigili del Fuoco con lo slogan «in piazza a favore dei ... Scrive ilgiornale.it