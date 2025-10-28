pompiere trova bimba abbandonata in caserma e la adotta

Per oltre un decennio, un pompiere della Florida e sua moglie hanno affrontato il dolore dell’infertilità, ma non hanno mai rinunciato al loro sogno di avere un figlio. Quello che non si aspettavano era che la loro storia sarebbe iniziata con un allarme alle 2 del mattino nella caserma dei pompieri, causato da un neonato. Vincent, un pompiere di Ocala, in Florida, e sua moglie Katy, terapista occupazionale, desideravano un figlio da oltre un decennio. Parlando con TODAY, la coppia, che ha scelto di usare solo i propri nomi per motivi di privacy, ha raccontato di aver trascorso anni affrontando l’infertilità. 🔗 Leggi su Newsner.it

