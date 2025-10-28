Pollice saluta l’Università del Salento | La Scuola di medicina il lascito più grande
LECCE – Giunge al termine il mandato del rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, che, con una lettera alla comunità accademica, ha ripercorso sei anni di intenso impegno. Il rettore uscente – al suo posto Maria Antonietta Aiello – ha evidenziato come il risultato più significativo del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
Pollice saluta l’Università del Salento: “La Scuola di medicina il lascito più grande” ift.tt/CFTrXPN - X Vai su X
Pollice saluta l’Università del Salento: “La Scuola di medicina il lascito più grande” - In una lunga lettera, il rettore uscente ha ripercorso il suo mandato di sei anni nell'Ateneo leccese, caratterizzato da diverse innovazioni, ma anche da un imponente piano di investimenti immobiliari ... lecceprima.it scrive