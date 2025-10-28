Pollice saluta l’Università del Salento | La Scuola di medicina il lascito più grande

LECCE – Giunge al termine il mandato del rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, che, con una lettera alla comunità accademica, ha ripercorso sei anni di intenso impegno. Il rettore uscente – al suo posto Maria Antonietta Aiello – ha evidenziato come il risultato più significativo del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it