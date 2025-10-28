Poliziotti trascinati sull' asfalto da due malviventi a Calcinato vicino Brescia arrestati 22enne e 43enne
Due cittadini albanesi arrestati a Calcinato dopo inseguimento e colluttazione con la Polizia. Sequestrati arnesi da scasso e refurtiva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Marco Castoldi è a processo per oltraggio a pubblico ufficiale, per le offese rivolte ad alcuni poliziotti, nel giugno 2019. La sua difesa: “Non riconobbe gli agenti, erano in borghese” - facebook.com Vai su Facebook
Poliziotti trascinati sull'asfalto da due malviventi a Calcinato vicino Brescia, arrestati 22enne e 43enne - Due cittadini albanesi arrestati a Calcinato dopo inseguimento e colluttazione con la Polizia. Scrive virgilio.it
Furti a raffica in paese, poi la folle fuga: poliziotti picchiati e trascinati sull'asfalto - Motore acceso, gomme che stridono e un’auto che parte all’improvviso, trascinando i poliziotti sull’asfalto. Secondo bresciatoday.it
Calcinato, ladri in fuga trascinano gli agenti sull’asfalto - L’episodio è avvenuto mentre la Squadra mobile stava svolgendo un servizio mirato contro i furti in appartamento ... Riporta giornaledibrescia.it