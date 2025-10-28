Polizia locale | 100 nuovi agenti in più a Bologna

Bologna, 28 ottobre 2025 – "Da oggi la Polizia locale di Bologna conta, grazie a un piano straordinario di assunzioni, su 100 nuovi agenti. Abbiamo deciso di assumerli per ringiovanire il corpo ed essere più presenti, con un nucleo in centro storico, un nucleo rafforzato in Bolognina, più agenti sulle strade a controllare la sicurezza stradale. In generale, più lavoro per dare sicurezza ai nostri cittadini". L’annuncio è del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, durante il suo saluto dal palco in mattinata alla f esta del corpo di Polizia locale che ha celebrato il 165esimo anniversario della fondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale: 100 nuovi agenti in più a Bologna

