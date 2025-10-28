Politici e forze dell' ordine nel cantiere senza protezioni interrogazione di Di Pillo

Ilpescara.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sindaco, consiglieri comunali e forze dell’ordine che, in occasione dell'inaugurazione della demolizione delle ex palazzine Clerico, "hanno rischiato inutilmente la vita" all'interno del cantiere, perché "senza dispositivi individuali di protezione". Lo denuncia il capogruppo in consiglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

