Politiche abitative a San Giuliano Terme | oltre 40mila euro per l' abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi erp

Pisatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo passo avanti per l’inclusione e il diritto all’abitare a San Giuliano Terme. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 43.500 euro nell’ambito del bando regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), approvato con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

