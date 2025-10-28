Politiche abitative a San Giuliano Terme | oltre 40mila euro per l' abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi erp
Un nuovo passo avanti per l’inclusione e il diritto all’abitare a San Giuliano Terme. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 43.500 euro nell’ambito del bando regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), approvato con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
$PianoCasa, @GiorgiaMeloni: politiche abitative importanti per Italia. Stanziato fondo da 670 milioni fino al 2027 @Palazzo_Chigi - X Vai su X
"Il grande assente di fronte all’emergenza abitativa è l’amministrazione comunale di Bologna. Le politiche abitative della giunta Lepore e della... - facebook.com Vai su Facebook
San Giuliano, task-force “Casa”. Maxi progetto per nove Comuni - A (Comuni per l’abitare sostenibile e accessibile), un network di municipi ed enti del terzo settore attivo nella ... Come scrive ilgiorno.it
San Giuliano non aderisce al Tavolo dei giovani, ira di Birindelli: "Solo propaganda" - Attacco di Forza Italia Giovani: "Avrebbe aperto grandi opportunità per i ragazzi del territorio" San Giuliano Terme, 27 settembre ... lanazione.it scrive
Politiche sociali e abitative peggiorate nel 2024: domina una crudele volontà di esclusione - Come da prassi in questo periodo di fine anno, è doveroso fare un consuntivo in merito a quanto avvenuto o non avvenuto in materia di politiche abitative. Scrive ilfattoquotidiano.it