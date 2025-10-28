Polemiche su Rita De Crescenzo a Belve la reazione di Francesca Fagnani alle critiche | perché ha deciso di ospitare la tiktoker

Open.online | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, debutta stasera, martedì 28 ottobre, con una puntata che ha già acceso il dibattito sui social. Al centro delle polemiche, la presenza tra gli ospiti di Rita De Crescenzo, la controversa tiktoker napoletana seguitissima online ma spesso criticata per i suoi contenuti e per il suo linguaggio sopra le righe. La polemica sui social prima della puntata. Sotto il post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma, dove sono state svelate le anticipazioni della puntata, numerosi utenti hanno manifestato il proprio dissenso per la scelta di invitarla. 🔗 Leggi su Open.online

