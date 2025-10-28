Polemica sull’immobile di via Roma Masini chiede chiarimenti sul bando

Torna a far discutere l’ assegnazione in comodato d’uso gratuito dell’immobile situato in via Roma, 10 a Montevarchi. A ripercorrere la vicenda di cui si dibatte dalla scorsa estate è la consigliera comunale del gruppo Valdarno Centro Chiara Masini. Nei giorni scorsi sono scaduti i termini per presentare le domande di assegnazione e ora l’amministrazione comunale dovrà individuare il soggetto che andrà a gestire gli spazi acquistati dal Comune. "A luglio 2025 - racconta Masini - ricevo proposta di deliberazione ‘acquisto immobile per uffici del comune’ e presento richiesta di accesso agli atti per conoscere la stima, l’iter amministrativo e la destinazione d’uso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

