Polemica sulla riconsegna del cane di Pamela Genini Bianca | perché quella reazione della madre alla volontaria? VIDEO
È accaduto durante la riconsegna di Bianca, il piccolo chihuahua di Pamela Genini, la giovane donna assassinata dal compagno a Milano. L’animale, affidato all’associazione Dimensione Animale Bergamo, è stato restituito alla madre di Pamela, Una Smirnova, da Laura, una volontaria dell’associazione. Al momento della consegna, però, l’atmosfera si è fatta subito pesante: la madre della vittima, visibilmente provata, avrebbe reagito in modo brusco, spintonando la volontaria e rispondendo con un secco “Mollami” alla domanda “Signora, posso dirle una cosa?”. Mi dispiace andrò controcorrente! Ma la madre di Pamela non mi è piaciuta per niente! Era così disperata per Bianca che l’ ha fatta aspettare fuori per un ora! Finalmente esce ma da una spinta alla volontaria, per strapparle il cane per prenderla con forza e rabbia, senza neanche. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
