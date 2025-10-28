Pokrovsk la battaglia per la porta d?accesso al cuore del Donbass | perché è importante per Russia e Ucraina

A Pokrovsk nella regione ucraina del Donetsk e «nelle zone limitrofe sono in corso aspre battaglie, ci sono unità militari nemiche e la logistica è difficile, ma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pokrovsk, la battaglia per la porta d?accesso al cuore del Donbass: perché è importante per Russia e Ucraina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In città Soldati entrano a Kupyansk e Pokrovsk: si aprono le porte all’avanzata dell’esercito verso Dnipro a ovest Incursioni anche a Sumy - facebook.com Vai su Facebook

Pokrovsk, la battaglia per la porta d’accesso al cuore del Donbass: perché è importante per Russia e Ucraina - A Pokrovsk nella regione ucraina del Donetsk e «nelle zone limitrofe sono in corso aspre battaglie, ci sono unità militari nemiche ... Da msn.com

Ucraina, soldati russi entrano a Pokrovsk: Kiev ora teme il crollo della linea difensiva nel Donbass. Perché è importante - Soldati russi sono penetrate nella città di Pokrovsk, nel cuore dell’oblast di Donetsk, segnando una delle incursioni più profonde da mesi sul fronte ... Lo riporta msn.com

Pokrovsk, la Russia si avvicina: la battaglia finale per una delle più grandi “città fortezza” dell'Ucraina - Nel cuore della regione del Donbass, Pokrovsk rappresenta oggi uno degli ultimi baluardi di resistenza ucraina contro l’avanzata russa. Secondo ilmessaggero.it