pochi lavori per la pulizia del padule

"Non vogliamo fare allarmismi, ma gli interventi fatti non sono sufficienti per garantire un corretto funzionamento del sistema idraulico in caso di piogge persistenti". Parte da qui la riflessione dell’associazione dei proprietari terrieri del Padule Terra Nostra Unita dopo questi primi giorni di di anticipazione della pioggia d’autunno. "I pochi e contenuti interventi eseguiti non sono di certo sufficienti per garantire un corretto funzionamento del sistema idraulico palustre – specificano dall’associazione – che presenta canali dove non solo non sono stati eseguiti gli sfalci, ma tanto meno sono state eseguite le opere di ripulitura e ricavamento dai sedimenti che ogni piena inevitabilmente trasporta e che riducono e, spesso occludono, i canali stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

