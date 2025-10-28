Plastic e Sugar tax ancora una volta rinviate con la manovra | entreranno in vigore nel 2027

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo rinvio per plastic e sugar tax. Le due tasse che colpiscono la plastica monouso e le bevande zuccherate sarebbero dovute entrare in vigore l'anno prossimo ma nella nuova legge di bilancio il governo Meloni ha deciso di rimandarle al 1° gennaio 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

