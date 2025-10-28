Plastic e Sugar tax ancora una volta rinviate con la manovra | entreranno in vigore nel 2027

Ennesimo rinvio per plastic e sugar tax. Le due tasse che colpiscono la plastica monouso e le bevande zuccherate sarebbero dovute entrare in vigore l'anno prossimo ma nella nuova legge di bilancio il governo Meloni ha deciso di rimandarle al 1° gennaio 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nel video spieghiamo in un minuto tutte le novità della manovra 2026: dal taglio dell’Irpef ai nuovi fondi per salari, famiglie e sanità, fino alla pace fiscale e al rinvio di plastic e sugar tax. #governo #politica #Meloni - facebook.com Vai su Facebook

Federalimentare accoglie con favore la decisione del Governo di rinviare l’entrata in vigore della Plastic Tax e della Sugar Tax al 2027. “Il nuovo rinvio di Plastic Tax e Sugar Tax è un’ottima notizia per le imprese italiane e in particolare per il settore agroalime - X Vai su X

Son riusciti a rinviare la plastic tax e la sugar tax anche questa volta - La lunga storia di due misure tanto necessarie, quanto discusse e per questo rimaste solo sulla carta. wired.it scrive

Plastic e Sugar Tax di nuovo rinviate: entreranno in vigore nel 2027 - Le imprese del food e beverage accolgono con favore la decisione, giudicando le misure poco efficaci su salute e am ... Scrive italiaatavola.net

Manovra, rinvio per plastic e sugar tax: imprese salve, salute in attesa - Il Governo conferma il rinvio di plastic tax e sugar tax al 2027: sette anni di continui rinvii e le imprese tirano un sospiro di sollievo ... Riporta quifinanza.it