Più forti del Covid e non solo La Cucina di Rho e il segreto della resilienza sul lavoro e in amore

Coraggioso e gourmet. Con un menù in continua evoluzione, che cambia almeno cinque volte all’anno per riflettere la stagionalità e le ispirazioni di Gaetano Marinaccio, chef patron autodidatta. “La Cucina: non il solito ristorante“ di Rho è entrato ufficialmente tra “I 1000 Ristoranti d’Italia“ de Le Guide de L’Espresso. Si tratta del secondo riconoscimento in meno di un anno. Nel dicembre 2024, infatti, La Cucina era stata inserita nella guida del Gambero Rosso per la Lombardia con un punteggio di 78100, aggiudicandosi la sua prima forchetta. Primo e unico nella città di Rho a ricevere questo prestigioso riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Più forti del Covid (e non solo) “La Cucina“ di Rho e il segreto della resilienza sul lavoro e in amore

Contenuti che potrebbero interessarti

Più forti del Covid (e non solo) “La Cucina“ di Rho e il segreto della resilienza sul lavoro e in amore - Il loro ristorante con soli venti posti a sedere, è un luogo intimo e raffinato, un sogno che ... msn.com scrive

Lei ha il Covid, della cucina si occupa il marito: ecco in che condizioni la ritrova dopo una settimana - Più che aver avuto il Covid, per questa donna è stato traumatico affidare la cura della cucina al marito per una settimana. Si legge su video.corriere.it

Il comico Vito: «Mio padre morto di Covid, da quel dramma non ne siamo usciti migliori. Lavorare in cucina è dura e si parla troppo di ricette in tv» - «Ne usciremo migliori», si diceva in quei giorni, «ma in realtà non è andata così e non siamo diventati più buoni. Scrive corrieredibologna.corriere.it