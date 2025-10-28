Più controlli sui permessi Legge 104 | cosa cambia con la Legge di Bilancio

Dal 2026 arriva una stretta sui permessi retribuiti della Legge 1041992 nel pubblico impiego (scuola compresa): verifiche sanitarie su richiesta degli enti e tracciabilità obbligatoria verso l’INPS. Le novità in breve Quando entra in vigore L’entrata a regime è prevista dal 2026, per consentire l’adozione dei provvedimenti attuativi e l’adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

